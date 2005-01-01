CNN объявил о лидерстве на Украине «наименее антироссийского кандидата»

Комик Владимир Зеленский набирает более 30% в первом туре президентских выборов на Украине, на втором месте – Петр Порошенко, который лишь немного опережает Юлию Тимошенко; все кандидаты говорят о желании наладить более тесные связи с Западом, однако наименее антироссийским является Зеленский, сообщает американский телеканал CNN.

Корреспондент телеканала CNN Фредерик Пляйтген назвал Зеленского «комиком, у которого нет абсолютно никакого опыта» в политике. «Он уже вышел и поблагодарил тех, кто проголосовал за него, заявив при этом, что они отдали свои голоса не по приколу», – сказал журналист.

«Нынешний президент Петр Порошенко, похоже, занимает второе место. (…) Он вышел и заявил, что хотя и разочарован, но понимает, что это отнюдь не хороший результат», – сообщает Пляйтген, слова которого приводит ИноТВ.

Тимошенко в эфире CNN назвали «темной лошадкой» и отметили, что она не согласна с подсчетами, которые ставят ее на третье место.

Корреспондент CNN напомнил, что все кандидаты выступают за более тесные связи Украины с Западом и Европейским союзом. «В некотором роде наименее антироссийским [кандидатом], вероятно, является Зеленский – человек, который, похоже, сейчас лидирует в голосовании. На некоторых мероприятиях он даже говорил как на русском, так и на украинском. А ведь язык на Украине – это, разумеется, также серьезная тема», – сказал Пляйтген.

Он отметил также, что Порошенко придерживается жесткого курса в отношении России. «Будучи президентом, он последние пару лет продолжает твердить избирателям: «Знаете, вы должны понять, что кого бы вы не выбрали президентом, этот человек будет представлять Украину в международных организациях, а также, конечно же, в конфронтации с Россией», – рассказал корреспондент CNN.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля. После обработки 60,28% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,36% голосов. Действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,40% голосов. За Тимошенко, по последним данным, отдали свои голоса 13,08% избирателей.

Между тем украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.