Наблюдатели зафиксировали на Украине массовый протест избирателей

Наблюдатели на президентских выборах зафиксировали большое количество так называемого протестного голосования с порчей бюллетеней, заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«Наблюдатели КИУ зафиксировали большое количество так называемого протестного голосования – порча бюллетеней, несоответствующие надписи и отметки на бюллетенях и тому подобное», – сообщил Кошель, слова которого приводит ТАСС.

Комитет избирателей Украины определил четыре группы нарушений в день голосования. Первая – это нарушение в работе членов участковых избирательных комиссий, к примеру, голосование по документам, не предусмотренным действующим законодательством.

Вторая группа – это незаконная агитация. КИУ зафиксировал факты незаконной агитации в «день тишины» и день голосования. Речь идет о размещении рекламы без данных кандидатов, но с сохранением стилистики кампании, цветовой гаммы, отдельных элементов агитационной кампании кандидатов.

Третья группа нарушений – это проблемы с фотографированием бюллетеней. «Это массовые факты во всех регионах Украины, и, к сожалению, некоторые избиратели, которые обнародовали в социальных сетях заполнение бюллетеней, нарушили действующее законодательство, по ним могут быть открыты дела», – отметил Кошель.

В четвертую группу вошли нарушения, связанные со списками избирателей.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

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В Комитете избирателей Украины (КИУ) также обратили внимание на случаи преждевременных попыток провести подсчет голосов на некоторых избирательных участках.

Напомним, в ходе голосования на выборах президента Украины полиция зафиксировала 1 тыс. 768 сообщений о нарушениях, открыто 25 уголовных дел. Правоохранители на Украине составили 15 административных протоколов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

По последним данным ЦИК Украины, лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 29,79% избирателей. На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 16,72%. Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,65%. Юрия Бойко поддержали 11,45% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.