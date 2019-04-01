Зеленский собрался требовать от России компенсации за утраченные Украиной земли

Лидер украинской партии «Слуга народа», кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что в случае гипотетической встречи с президентом России Владимиром Путиным он якобы потребует выплаты денежной компенсации за утраченные Украиной территории.

Отвечая на вопрос о своей гипотетической встрече с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский отметил: «А что уже есть дата, когда мы увидимся?», передает ТАСС.

«Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?», – сказал лидер украинской партии «Слуга народа» в своем избирательном штабе.

Он также выразил готовность принять участие в дебатах перед вторым туром выборов, подчеркнув, что ему не важно, кто будет его оппонентом.

«Да, я готов. Порошенко, не Порошенко – какая мне разница», – сказал Зеленский в ответ на соответствующий вопрос.

По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета 4,6% бюллетеней, он набирает 28,78% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,16), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (14,79%). Юрия Бойко поддержали 10,23% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.