Аваков раскритиковал пытавшихся прорваться к Порошенко националистов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал недопустимыми столкновения, которые в субботу устроили украинские националисты на площади Независимости в центре Киева и в Черкассах, где радикалы пытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко.

«Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах предприняли представители «Национального корпуса» – недопустимо!» – написал он в своем Facebook.

Украинский министр заявил, что после этих событий возбуждено уголовное производство. «Преступившие черту должны понести наказание», – заявил Аваков.

Он также призвал «настоящих патриотов» думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция».

В субботу националисты собрались на майдане Незалежности в центре Киева и потребовали расследовать коррупционный скандал в государственном концерне «Укроборонпром». Участники протестов пришли к зданию администрации президента Украины и предприняли попытку прорвать кордон полиции. Когда это не удалось, они направились в Черкассы, где находился Порошенко. Применив пиротехнику, они попытались прорваться к президенту страны. Защищая Порошенко, пострадали 15 сотрудников полиции.