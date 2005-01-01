Радикалы попытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко в Черкассах после того, как действующий глава украинского государства выступил в центре города, сообщили в пресс-службе управления национальной полиции по области. Защищая Порошенко, пострадали 15 правоохранителей.

«Во время отъезда президента Украины представители «Национального корпуса» пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать драку с жителями Черкасс и полицией», – передает ТАСС сообщение местной полиции.

Радикалы применили пиротехнику во время исполнения гимна и пытались прорваться на сцену к Порошенко, однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Защищая Порошенко, пострадали 15 украинских полицейских, в том числе начальник управления национальной полиции по Черкасской области – ему рассекли лицо. Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее в субботу на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне «Укроборонпром». Участники протестов пришли к зданию администрации президента Украины и предприняли попытку прорвать кордон полиции. Когда это не удалось, радикалы направились в Черкассы, где находился Порошенко.

Между тем, сам Порошенко озабочен другими проблемами: в субботу он высказался по поводу того, что его стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России.

Накануне на Украине заявляли, что Порошенко намеренно затягивает боевые действия в Донбассе, извлекая из конфликта максимальную выгоду, чтобы потом бежать из страны.