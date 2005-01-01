Действующий президент Украины Петр Порошенко намеренно затягивает боевые действия в Донбассе, чтобы извлечь из этого как можно большую выгоду; в это время он готовится к побегу из страны, считает бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.

В статье для издания «Главред» Лановой заявил, что Порошенко осознал невозможность своей победы на предстоящих президентских выборах, после которых ему придется отвечать за ужасное состояние армии и коррупцию.

Бывший украинский министр отметил, что Порошенко извлекает огромную прибыль из конфликта в Донбассе благодаря хищениям из оборонного бюджета. В качестве примера автор статьи привел скандал с закупкой контрабандных запчастей из России. По словам экс-министра, большинство оборонных контрактов заключаются с определенными предприятиями, от которых Порошенко и его окружение получают прибыль.

Тем временем украинская армия остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами, констатирует Лановой.

Он напомнил о призывах кандидата в президенты и бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко о необходимости импичмента Порошенко, который, по его словам, создает для себя огромные доходы, а для страны лишь «смерти и нищету».

Бывший министр выразил уверенность, что Порошенко собирается бежать из страны, поскольку осознает, что не выиграет выборы. Доходы украинского президента за год возросли в 82 раза, указывает политик. По его словам, Порошенко намерен продать предприятия. В противном случае, по его словам, действующему президенту придется «отвечать и за армию, и за коррупцию на крови, и за нарушение избирательного права, а, следовательно, и за нарушение Конституции государства».

Напомним, согласно последним соцопросам, лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины является шоумен Владимир Зеленский, второе место заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за Порошенко проголосовали бы 15,4% респондентов.