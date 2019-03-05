Тимошенко обошла Порошенко в президентском рейтинге Украины

Лидером рейтинга среди кандидатов в президенты Украины остается шоумен Владимир Зеленский, второе место заняла глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, свидетельствуют данные исследования Института анализа и прогнозирования.

«Если бы в ближайшую неделю проходили выборы президента Украины, среди тех, кто определился и будет голосовать, голоса респондентов распределились следующим образом: Владимир Зеленский – 25,2%, Юлия Тимошенко – 17,9%, Петр Порошенко – 15,4%», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

За лидера «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко готовы проголосовать 13,8% избирателей, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 7%, за главу «Радикальной партии» Олега Ляшко – 4,9%. Рейтинг остальных кандидатов составляет менее 2%.

Исследование проводилось с 19 по 28 февраля во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Всего в опросе принимали участие 2,5 тыс. человек от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что победителем на украинских президентских выборах станет действующий глава государства Петр Порошенко.