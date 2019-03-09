На Украине высказались за отмену санкций

Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Евгений Мураев.

Мураев в интервью телеканалу ATV заявил, что отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны.

«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», – приводит его слова РИА «Новости».

Украинский парламентарий подчеркнул, что Киеву следует пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Для реинтеграции Донбасса и возвращения Крыма Украине, по его словам, следует ввести законы, направленные на достижение мира в стране, развитие экономики и повышение социальных стандартов, чтобы граждане Украины «не уезжали и возвращались».

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта. Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем хочет стать главой украинского государства.