Хоккеисты СКА посвятили свою победу женщинам

Клуб СКА одержал победу в матче плей-офф против «Спартака» и поздравил болельщиц с 8 марта.

СКА победил со счетом 2:1. После матча хоккеисты стали поздравлять девушек ледового дворца ЦСКА Арены, раскидывая им тюльпаны. Видео опубликовано в Instagram СКА.

Таким образом хоккеисты присоединились к акции «Вам, любимые».

В рамках акции «Вам, любимые» волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае дарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях участники акции могут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

К акции присоединились российские звезды шоу-бизнеса.