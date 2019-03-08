Звезды присоединились к акции «Вам, любимые»

К всероссийской акции «Вам, любимые» присоединились звезды шоу-бизнеса. Они делятся с подписчиками в соцсетях роликом «Наши женщины могут все» и оставляют оригинальные поздравления женщин с праздником 8 Марта.

Российские звезды шоу-бизнеса присоединились к масштабной акции страны «Вам, любимые». Они делятся в соцсетях видео «Наши женщины могут все» и оставляют под роликом оригинальные поздравления.

Актер и пародист Махаил Галустян был краток и просто поставил хештег #ВамЛюбимые.

Певец Николай Басков поздравил «от всего сердца» «наших любимых и неповторимых женщин». «Будьте любимы, счастливы и пусть исполнятся все мечты», – пожелал Басков.

Актер Станислав Дужников тоже предпочел оставить в сообщении хештег, а юморист Азамат Мусагалиев не только поинтересовался, как у прекрасных женщин проходит день, но и предложил всем, кто не услышал «главные слова», посмотреть видео «Наши женщины могут все».

«Пересматривайте его, сохраняйте, делитесь! Помните, что каждая из вас уникальна: значит, можете больше, чем вам кажется! Еще раз с праздником!» – пишет Мусагалиев.

Звезда комик-группы «Уральские пельмени» Андрей Рожков на эмоциях написал следующее: «С Праздником Любимые Вы Наши!)))».

Резидент «Comedy Club» Демис Карибидис тоже оставил в сообщении только хештег #ВамЛюбимые.

Зато шоумен Гарик Харламов не без преувеличения заметил, что русские женщины «могут все». «С 8 марта дорогие наши! Вы можете все!» – пишет Харламов.

В рамках акции «Вам, любимые» волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае дарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях участники акции могут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

В пятницу к акции впервые присоединились судебные приставы из многих регионов России. А рэпер Тимати навестил детей в московской городской клинической больнице им. З.А Башляевой.