Звезды присоединились к акции «Вам, любимые»

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8 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:33  |  vz.ru
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Почему Газпрому нужны генералы

Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось быФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
«Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что президенту публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей». Подробности...
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Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

В том, что Россия теперь сама производит шасси для стратегических вооружений, есть и заслуга Лукашенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии, что позволяло Лукашенко шантажировать Россию. Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции? Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
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            Звезды присоединились к акции «Вам, любимые»

            8 марта 2019, 17:17

            Текст: Евгений Романов

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            К всероссийской акции «Вам, любимые» присоединились звезды шоу-бизнеса. Они делятся с подписчиками в соцсетях роликом «Наши женщины могут все» и оставляют оригинальные поздравления женщин с праздником 8 Марта.

            Российские звезды шоу-бизнеса присоединились к масштабной акции страны «Вам, любимые». Они делятся в соцсетях видео «Наши женщины могут все» и оставляют под роликом оригинальные поздравления.

            Актер и пародист Махаил Галустян был краток и просто поставил хештег #ВамЛюбимые.

            Певец Николай Басков поздравил «от всего сердца» «наших любимых и неповторимых женщин». «Будьте любимы, счастливы и пусть исполнятся все мечты», – пожелал Басков.

            Актер Станислав Дужников тоже предпочел оставить в сообщении хештег, а юморист Азамат Мусагалиев не только поинтересовался, как у прекрасных женщин проходит день, но и предложил всем, кто не услышал «главные слова», посмотреть видео «Наши женщины могут все».

            «Пересматривайте его, сохраняйте, делитесь! Помните, что каждая из вас уникальна: значит, можете больше, чем вам кажется! Еще раз с праздником!» – пишет Мусагалиев.

            Звезда комик-группы «Уральские пельмени» Андрей Рожков на эмоциях написал следующее: «С Праздником Любимые Вы Наши!)))».

            Резидент «Comedy Club» Демис Карибидис тоже оставил в сообщении только хештег #ВамЛюбимые.

            Зато шоумен Гарик Харламов не без преувеличения заметил, что русские женщины «могут все». «С 8 марта дорогие наши! Вы можете все!» – пишет Харламов.

            В рамках акции «Вам, любимые» волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае дарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях участники акции могут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

            В пятницу к акции впервые присоединились судебные приставы из многих регионов России. А рэпер Тимати навестил детей в московской городской клинической больнице им. З.А Башляевой.


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