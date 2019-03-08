Судебные приставы приняли участие в акции «Вам, любимые»

К поздравлениям по поводу Международного женского дня присоединились судебные приставы из многих регионов России.

В пятницу судебные приставы Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Иркутской, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской, Архангельской областей и Хабаровского края поздравили представительниц прекрасной половины человечества с 8 марта.

Федеральная служба судебных приставов впервые присоединилась к общероссийской акции «Вам, любимые». Как говорится на сайте службы, приставы вышли на улицы городов, чтобы пожелать женщинам радости и любви, подарить им цветы, открытки с детскими рисунками и улыбки.

Мобильные пункты ФССП открылись в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, в торговых центрах, социальных учреждениях, на городских площадях и в скверах. Помимо поздравления судебные приставы оказывали помощь по вопросам исполнительных производств и работы информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Главный символ весеннего праздника – тюльпаны – получили дамы, обратившиеся в мобильные пункты судебных приставов в торговых центрах Архангельска и Хабаровска. В ответ женщины реагировали положительно.

Судебные приставы Крыма поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола в международном аэропорту «Симферополь», сделав им приятный сюрприз в путешествии со словами наилучших пожеланий и цветами.

В рамках акции «Вам, любимые» волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае дарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях участники акции могут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.