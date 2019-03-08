Тимати присоединился к акции «Вам, любимые»

Рэпер Тимати навестил детей в московской городской клинической больнице им. З.А Башляевой. В ходе встречи он не только пообщался с детьми, но и подарил им ценные подарки. Мероприятие прошло в рамках акции «Вам, любимые».

В преддверии 8 Марта известный российский рэп-исполнитель Тимати приехал в ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ», чтобы поздравить маленьких пациентов с Международным женским днем.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Kremlin_russian, 30 девочек и 35 мальчиков из нейрохирургического и неврологического отделения получили подарки. Девочки – к празднику. Мальчики – чтобы скорее шли на поправку.

Рэпер уделил внимание каждому ребенку и ответил на вопросы маленьких пациентов, пожелав им скорейшего выздоровления.

В Тушинской детской больнице подобные акции проходят регулярно. Сам лечебный комплекс может одновременно принять до 980 больных.

В рамках акции «Вам, любимые» волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае дарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях участники акции могут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые. В пятницу к акции впервые присоединились судебные приставы из многих регионов России.