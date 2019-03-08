Пушков ответил на слова Климкина о Крыме

Сенатор Алексей Пушков назвал чушью заявление главы МИД Украины Павла Климкина, назвавшего Крым худшей версией России.

«Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе... Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», – написал Пушков в Twitter.

В четверг Павел Климкин заявлял, что Крым является худшей версией России, поскольку полуостров якобы «заселяют уголовниками», а местные жители «боятся выходить из дома».

Ранее украинский посол в Вене Александр Щерба утверждал, что Крым с древних времен был частью Украины, а сам Киев «стоял у истоков Европы».