Климкин заявил, что Крым «заселяют уголовниками»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что Крым является худшей версии России, поскольку полуостров якобы «заселяют уголовниками», а местные жители «боятся выходить из дома».

«Вы прекрасно понимаете (но многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают), что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», – заявил Климкин, передает «Укринформ».

Министр утверждает, что Россия переселяет в Крым десятки тысяч граждан, многие из которых имеют уголовное прошлое. По словам Климкина, Москва якобы специально посылает в Крым людей, которых можно контролировать. Также глава украинского МИД заявил, что ФСБ проводит жителям Крыма ежедневные допросы «с целью запугать их».

Ранее украинская журналистка Олеся Медведева побывала в Крыму и оценила изменения, которые произошли на полуострове после возвращения в состав России. В частности, она опровергла ложь о притеснении крымских татар в Крыму, отметив, что за пять лет в регионе построили не менее пяти мечетей, и развечала миф о том, что украинцев могут задержать за использование родного языка. Также журналистка сказала, что готова посещать Крым, несмотря на политическую обстановку.

Ранее кабинет министров Украины подготовил санкционный список, в который вошли граждане 13 стран, работавшие наблюдателями на выборах президента России в Крыму.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала вернуть Крым под контроль Киева в случае победы на выборах.