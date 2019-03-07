США обеспокоились действиями России в ЦАР

Глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер заявил, что Вашингтон обеспокоен действиями Москвы в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где якобы работает ЧВК «Вагнера».

«То, что россияне делают в Центральноафриканской Республике, вызывает большое беспокойство, потому что у них там есть военизированная группа – «Группа Вагнера», которая вовлечена не только в подготовку, но и влияет на высшие уровни правительства, включая президента», – передает его слова «Интерфакс».

Он утверждает, что «вагнеровцы» якобы могут влиять на ситуацию так, чтобы появилась «возможность добывать золото» и другие ископаемые. Вальдхаузер заявил, что подобную модель поведения Россия может использовать и в других странах.

В феврале США заявляли, что в ЦАР якобы работают 175 инструкторов ЧВК «Вагнера».

Газета ВЗГЛЯД в январе подробно рассказывала о возможном появлении в ЦАР полноценной российской военной базы.