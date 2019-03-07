МТС согласилась заплатить 850 млн долларов по претензиям Минюста США

Российская телекоммуникационная компания МТС заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и министерством юстиции Соединенных Штатов по делу о коррупции бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане, согласившись выплатить штраф в размере 850 млн долларов.

В компании подчеркнули, что «соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года», передает ТАСС.

«В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 млн долларов США. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года», – уточняется в сообщении.

В МТС полагают, что ожидаемая выплата не повлияет на способность компании выплачивать дивиденды акционерам, инвестировать в будущие проекты или поддерживать комфортный для компании уровень долга.

Минюст США утверждает, что Vimpelcom и МТС якобы использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консультационных услугах, чтобы перечислять взятки близким родственникам бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку республики.

Напомним, в августе 2016 года компания МТС продала свою долю в узбекской Universal Mobile Systems (UMS, «дочка» МТС в Узбекистане) властям республики за 1 доллар, однако в компании подчеркивали, что это решение не связано с расследованием Минюста США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уходе МТС из Узбекистана и ситуации с российским бизнесом в республике после смерти Ислама Каримова.