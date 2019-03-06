Роскосмос задумался над созданием ракетоплана с ядерным двигателем

Российские предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание принципиально новых систем, включая такие как ракетопланы с ядерной двигательной установкой, говорится в предложении Роскосмоса.

Предложение было составлено по итогам совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники, передает РИА «Новости».

«Планирование перспективных разработок многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой», – говорится в документе.

Отмечается, что такие системы в будущем могут «изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши».

Разработка новой техники должна вестись, в том числе, с использованием опыта создания корабля «Буран», «Бор», крылатых ступеней «Байкал» и МРКС для ракеты «Ангара».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США активно занимаются разработкой авиационно-космических систем (АКС), основанных на советских или российских технологиях; в частности, речь шла об экспериментальном орбитальном самолете Х-37В, который является аналогом советского беспилотного орбитального ракетоплана БОР-5.