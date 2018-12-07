США заподозрили в использовании космических технологий СССР и России

США активно занимаются разработкой авиационно-космических систем (АКС), основанных на советских или российских технологиях, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков написал в статье, опубликованной еженедельником «Звезда», что «значимость АКС для военных задач подтверждает тот факт, что сейчас в США полным ходом идут работы по освоению наших технологий».

По его словам, экспериментальный орбитальный самолет Х-37В является аналогом советского беспилотного орбитального ракетоплана БОР-5.

Корабль Dream Chaser, который в 2020 году должен пристыковаться к МКС – копия самолета ЭПОС из проекта»Спираль»; при этом вывести Dream Chaser на орбиту должен «двухфюзеляжный Stratolaunch», который, по мнению эксперта, является «близнецом» триплана Молния-1000.

«С учетом того, что наработки у нас есть – остались с советских времен – Роскосмос может реализовать отечественную АКС в краткосрочной перспективе», – заключает эксперт.

БОР-5 – экспериментальный беспилотный орбитальный ракетоплан, габаритно-весовая модель орбитального корабля «Буран» в масштабе 1:8. Он использовался для проверки аэродинамических характеристик, а также распределения давления по поверхности аппарата, определения тепловых нагрузок, проверки методов аэродинамического расчета, которые применялись при проектировании корабля «Буран».

АКС «Спираль» – это система, состоящая из орбитального самолета, который по технологии «воздушный старт» должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а после ракетной ступенью на орбиту.

Самолет-транспортировщик Молния-1000 «Геракл» предназначался для перевозки на внешней подвеске крупногабаритных грузов массой до 450 тонн или пассажирских модулей вместимостью до 1,2 тыс. человек. Также мог использоваться как самолет-носитель для запуска орбитальных ступеней авиационно-космических систем.

Ранее США обвинили Китай в воровстве космических секретов.