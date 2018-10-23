США обвинили китайскую разведку в воровстве космических секретов

Министерство юстиции США обвинило сотрудников разведслужб Китая и работающих на них хакеров в воровстве данных американских и европейских аэрокосмических компаний.

По данным ведомства, два китайских офицера разведки, пять хакеров и еще два гражданина Китая неоднократно воровали с корпоративных компьютеров технологии для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, которые используются в пассажирских авиалайнерах американского и европейского производства.

По мнению минюста, добытая информация могла быть использована китайскими организациями для создания подобного двигателя без существенных затрат на исследования и разработки, пишет NewYork Times.

Кибершпионаж велся в отношении более 10 компаний, в том числе Capstone Turbine в США, а также неназванных авиастроительных компаний в Великобритании и Франции.