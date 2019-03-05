Ринат Ахметов стремительно поднялся в рейтинге Forbes

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял в рейтинге самых богатых людей планеты 272 место, улучшив свои позиции сразу на 62 пункта, сообщает Forbes.

Состояние владельца горно-металлургической корпорации «Метинвест» оценили в 6 млрд долларов, что на 500 млн долларов больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Вторым среди богатейших украинцев оказался владелец группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго – он с 1,5 млрд долларов разместился на 1511-й строчке рейтинга, на третьем месте в списке самых богатых украинских бизнесменов расположились глава агроиндустриального холдинга «Мироновский Хлебопродукт» Юрий Косюк, который с состоянием в 1,4 млрд долларов занял в рейтинге Forbes 1605 место, и владелец корпорации «Интерпайп» Виктор Пинчук, также имеющий 1,4 млрд долларов. Совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский занял в рейтинге 1941 место.

Сообщается, что всего в мире насчитывается 2153 долларовых миллиардера, среди которых 98 россиян. Самым состоятельным человеком планеты признан основатель Amazon Джефф Безос, имеющий 131 млрд долларов.

Ранее служба безопасности Украины выдвигала против Ахметова обвинения в финансировании терроризма, однако позже сняла их ввиду отсутствия доказательств.

Против миллиардера по-прежнему действуют обвинения в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления местного СБУ и созданию провозглашенной Луганской народной республики.