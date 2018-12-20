СБУ сняла с Ахметова обвинения в «финансировании терроризма»

Служба безопасности Украины (СБУ) сняла обвинения в «финансировании терроризма в Донбассе» с самого богатого украинца Рината Ахметова, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Натальи Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

«Уголовное дело в отношении указанных лиц было закрыто … в связи с отсутствием состава преступления», – написал в Facebook парламентарий Игорь Луценко.

Уголовное дело о «финансировании терроризма» в отношении Ахметова, Королевской и Ефремова было возбуждено в январе 2015 года. Однако только Ефремов был задержан в июле 2016 года, а в январе 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассмотрение его дела.

Против Ахметова по-прежнему действуют обвинения в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления местного СБУ и созданию провозглашенной Луганской народной республики.

Ринат Ахметов, состояние которого составляет сейчас почти 6 млрд долларов, является богатейшим человеком Украины, имеет активы в горнодобывающей промышленности, СМИ, недвижимость и энергетике. Владеет 100% компании «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ), в которую входят крупнейший производитель стали в стране «Метинвест», крупнейшая угледобывающая компания ДТЭК и другие.