Стало известно о втором в истории случае излечения от СПИДа

Взгляд
5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Защитники животных оказались глобальной спецслужбой с кровавой историей

В XXI веке даже предельно респектабельные и уважаемые организации может поразить вирус экстремизмаФото: Alban Grosdidier/ZUMA/Global Look Press
Обнародованы факты, грозящие крупным скандалом с участием правительств целых стран и звезд первой величины. Всемирный фонд дикой природы, эмблему которого в виде милой панды знает практически каждый, обвинен в организации убийств, пыток и карательных акций. При этом его деятельность описывается по аналогии со спецслужбами. Что стоит за этими обвинениями? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...

У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Русская река затопила американский город

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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          Стало известно о втором в истории случае излечения от СПИДа

             5 марта 2019, 10:23
          Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Второй в истории случай излечения от СПИДа зафиксирован в Великобритании спустя почти 12 лет после появления первого пациента, поборовшего эту болезнь.

          Новый пациент не захотел раскрывать своего имени и предпочел называться «лондонским пациентом». Известно, что изначально он пытался вылечить рак – лимфому Ходжкина. Для этого в мае 2016 года пациенту был трансплантирован костный мозг, что и привело к излечению от СПИДа. В сентябре 2017 года пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты, пишет New York Times.

          Впрочем, ученые предполагают, что трансплантация костного мозга вряд ли будет реалистичным вариантом лечения от СПИДа в ближайшем будущем. Дело в том, что в настоящее время существуют мощные лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией, в то время как трансплантация сопряжена с риском и может сопровождаться резкими побочными эффектами, которые длятся годами.

          Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда Тимоти Рэй Брауну также сделали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.


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