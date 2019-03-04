Стало известно о втором в истории случае излечения от СПИДа

Второй в истории случай излечения от СПИДа зафиксирован в Великобритании спустя почти 12 лет после появления первого пациента, поборовшего эту болезнь.

Новый пациент не захотел раскрывать своего имени и предпочел называться «лондонским пациентом». Известно, что изначально он пытался вылечить рак – лимфому Ходжкина. Для этого в мае 2016 года пациенту был трансплантирован костный мозг, что и привело к излечению от СПИДа. В сентябре 2017 года пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты, пишет New York Times.

Впрочем, ученые предполагают, что трансплантация костного мозга вряд ли будет реалистичным вариантом лечения от СПИДа в ближайшем будущем. Дело в том, что в настоящее время существуют мощные лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией, в то время как трансплантация сопряжена с риском и может сопровождаться резкими побочными эффектами, которые длятся годами.

Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда Тимоти Рэй Брауну также сделали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.