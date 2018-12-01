Эксперт оценил условия США для возобновления переговоров по ДРСМД

«Если у той и другой стороны есть реальный интерес не выходить из ДРСМД, то тут надо встречаться и договариваться», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Пономаренко. Так он прокомментировал информацию о том, что Госдеп назвал условия возвращения к переговорам по ДРСМД.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко убежден, что возможность вернуться к исполнению условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от уровня доверия между Россией и США. Он убежден, что ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в бесконтрольной гонке вооружений.

«Проблема заключается в том, что стороны не доверяют друг другу чисто технически. Они подозревают друг друга в развертывании определенных систем, которые не попадают под действия договора», – пояснил эксперт.

Представители Госдепартамента сообщили о готовности США к переговорам с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, но при определенных условиях. Главное условие – американцы должны получить возможность беспрепятственно проводить собственные проверки ради «безопасности США и их партнеров», сообщает «Россия 24».

При этом в Госдепе выразили «разочарование» тем, что Россия, «похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению (договоренностей) и тем самым сохранить» ДРСМД. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД – в ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора. В Совфеде напомнили о том, что именно на американской стороне лежит ответственность за приостановление договора.

Пономаренко убежден, что процесс инспекций односторонним быть не может и вопрос в том, найдут ли обе стороны обоюдовыгодные условия. «Ни та, ни другая сторона не заинтересованы в том, чтобы в гигантских масштабах развертывать системы, которые не окажут решающего воздействия на сдерживание, и средства, по сути, будут потрачены впустую», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что одной из претензий США остается то, что Россия не до конца раскрывает технические характеристики ракеты 9М729, в частности, геометрические параметры. На спецбрифинге Минобороны с демонстрацией ракеты был показан только контейнер от нее.

«Сама ракета показана не была, и тут у американцев есть претензии. И здесь вопрос к военно-политическому руководству. Возможна ли большая открытость в этом направлении? Если возможна, то Россия должна получить схожие возможности. В частности, разобраться с претензиями к двум базам США в Румынии и Польше. В Румынии база операционно уже активна, а в Польше строится. Там расположены пусковые установки Mk 41, в которых могут находиться в том числе крылатые ракеты «Томагавк». Понятно, что американцы заявляют о том, что там будут только противоракеты SM-3, но опасения России понятны. Вопрос сейчас именно в том, чтобы открыть этот диалог. Возможно, пойти той и другой стороне на какие-то подвижки, допустить более детальные инспекции, согласовать все условия. Если у той и другой стороны есть реальный интерес не выходить из ДРСМД, то тут надо встречаться и договариваться», – подытожил Олег Пономаренко.

Добавим, что в Госдепе также сообщили: 5–8 марта замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен в Лондоне обсудить судьбу ДРСМД с членами британского правительства.