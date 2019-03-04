В российском парламенте выразили надежду на здравый смысл США в ситуации с ДРСМД

Россия, в отличие от США, никогда не нарушала требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), именно на Вашингтоне лежит ответственность за приостановление ДРСМД, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Приостановка Россией выполнения ДРСМД стала ответным шагом на американский выход из договора. США первыми под надуманным предлогом денонсировали документ, обвинив нас в нарушениях. В очередной раз подчеркну, что мы никогда не нарушали требований ДРСМД, в отличие от Штатов», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что ответственность за то, что договор не действует, лежит на США, которые использовали крылатые ракеты средней дальности в качестве мишеней для перехватчиков на испытаниях системы ПРО, а также атаковали ударными беспилотниками стратегические объекты и жилые кварталы третьих стран. Также Бондарев заметил, что США разместили универсальные пусковые установки, которые могут доставить ракету запрещенного радиуса действия в самое сердце России.

«Тем не менее, несмотря на множество нарушений со стороны США, зафиксированных нами – их насчитывается порядка 100 – мы до последнего сохраняли приверженность взятым обязательствам, нигде не отступая от «буквы» документа и не выходя из договора первыми. Поэтому вся ответственность за то, что ДРСМД более не действует, лежит на американцах», – сказал сенатор.

Он напомнил, что Путин неоднократно предупреждал, что в случае выхода США из ДРСМД Россия ответит незамедлительно.

«Что называется, получите – распишитесь», – сказал он.

Бондарев добавил, что в действовавшей редакции ДРСМД был давно не актуален, так как с момента его заключения прошло уже более 30 лет, а запрещенное оружие появилось в арсенале других стран. В связи с этим Россия предлагала расширить круг участников договора и скорректировать запреты с учетом новых научно-технических возможностей.

«Всегда должна выдерживаться золотая середина между интересами национальной безопасности и демилитаризацией мирового пространства. Гонка вооружений, военизация промышленности – не выход. Поэтому международные соглашения, направленные на ограничение вооружений, должны существовать или заключаться по-новому, если прежние устарели, или редактироваться, если текущие нормы не всех устраивают. Но всегда договариваться надо на равных, а не за счет чьих-то односторонних уступок», – сказал председатель комитета.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, указал, что Россия приняла решение приостановить выполнение обязательств по договору, а не разорвать его.

«Ключевое – что это приостановка выполнения наших обязательств по ДРСМД, а не его разрыв. Россия не опускает руки и надеется на здравый смысл у наших визави на Западе. Впрочем, в последние годы это почти ни разу не срабатывало», – заявил Косачев.

Сенатор назвал подписание указа президента о приостановлении договора выполнением обещанного. Россия, в свою очередь, до конца пыталась сохранить договор, заявил Косачев.

«(Россия) предлагала решить его судьбу в открытом диалоге, представила на обозрение военных экспертов и журналистов ту самую спорную ракету, о которой говорили американцы, мотивируя свой выход из ДРСМД», – подчеркнул он.

Косачев выразил уверенность, что Россия не будет первой идти на размещение своих ракет против целей в Европе, как и против пунктов управления ракетами и центрами принятия решений на территории США.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что приостановление выполнения договора продиктовано необходимостью ответа на действия США.

«Я полностью поддерживаю решение президента. На мой взгляд, оно актуально и продиктовано необходимостью встречных действий по отношению к Соединенным Штатами Америки, которые пренебрегают всеми нормами международного права, необходимостью соблюдать действие ДРСМД и пытаются переложить ответственность…, обвиняя во всем Россию. Конечно же, в этой ситуации другого выхода не может, кроме того решения, которое обозначил президент своим указом», – заявил Швыткин.

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ответ на действия США, который в начале февраля объявили о выходе из договора. В качестве ответных мер Россия также приняла решение разработать наземный вариант ракетного комплекса «Калибр».