Пародист Песков перенес тяжелую операцию

Пародист Александр Песков перенес тяжелую операцию на поджелудочной железе, сообщил директор его коллектива Александр Волокин.

«Александр идет на поправку, операция прошла успешно. Не знаю, перевели из реанимации еще или нет. Он больше полутора месяцев назад жаловался на боли. В поликлинике городской был неверно поставлен диагноз, и лечили не от того, получилось так, что до критического момента, то есть, если бы не успели еще день, то был бы летальный исход. Потому пришлось экстренно оперировать», – рассказал Волокин.

По его словам, Пескова должны в ближайшее время выписать: если пациент идет на поправку, то его отпускают примерно через неделю. Он добавил, что сейчас идет речь о переносе концерта артиста с 8 на 12 марта, передает РИА «Новости».

Ранее на странице коллектива Peskovshow в социальных сетях появилась информация о том, что у пародиста обнаружились серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, которые требуют срочного оперативного вмешательства.

Пескова оперировали несколько часов.