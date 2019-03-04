С Тимати взыскали 30 тыс. рублей в пользу экс-депутата

Штраф был назначен за оскорбление певцом Тимати (Тимуром Юнусовым) экс-депутата Александра Телепнева в соцсети.

«Суд удовлетворил исковые требование Телепнева частично и взыскал с Юнусова 30 тыс. рублей», – передает ТАСС.

Напомним, бывший депутат из Пермского края Александр Телепнев был осужден на два года колонии-поселения за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Но позже и сам подал иск на Тимати, публикацию которого в Instagram он назвал оскорбительной.

Телепнев требовал ответчика удалить оскорбительный пост, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд в Перми летом 2018 года приговорил Телепнева к двум годам лишения свободы. Позже этот срок был увеличен, когда выяснилась причастность Телепнева к еще одному избиению.