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Якушев: В конкурсе «Лидеры России. Политика» выросло участие бойцов СВО
Среди полуфиналистов конкурса «Лидеры России. Политика» появились представители СВО, в том числе герои и волонтеры, что создает особую атмосферу, отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
Владимир Якушев выделил ключевую роль бойцов спецоперации на Украине, ставших полуфиналистами конкурса «Лидеры России. Политика», сообщает сайт ЕР. Он подчеркнул, что эти люди доказали свой патриотизм поступками, а не словами: «Это люди, которые не на словах, а на деле доказали, что они – настоящие патриоты», – заявил Якушев.
По словам секретаря Генсовета, обмен опытом с участниками СВО и представителями новых регионов обогатит всех конкурсантов. В конкурсе принимают участие также волонтеры, работавшие в зоне СВО и в период пандемии, а также представители различных профессиональных сообществ.
Якушев отметил, что в этом году в предварительном голосовании «Единой России» участников СВО стало больше. Ожидается значительное обновление депутатского корпуса и высокая конкуренция в рамках Единого дня голосования. По словам наставника конкурса, отбор участников позволит расширить кадровый резерв партии.
«В этом году в рамках Единого дня голосования большое количество мандатов будет замещаться и, конечно, «Единая Россия» в этом будет принимать самое активное участие. Нужно сказать, что участников СВО в этом году будет больше, чем в прошлом, ожидается существенное обновление депутатского корпуса партии, будет традиционно достаточно большая конкуренция. И, конечно, определят все люди, избиратели», – сказал он.
Особое внимание Якушев уделил женщине-бойцу Людмиле Болилая, удостоенной звания Героя России. Он выразил надежду, что участие в конкурсе поможет молодым политикам проявить себя.