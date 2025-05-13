Якушев: В конкурсе «Лидеры России. Политика» выросло участие бойцов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Якушев выделил ключевую роль бойцов спецоперации на Украине, ставших полуфиналистами конкурса «Лидеры России. Политика», сообщает сайт ЕР. Он подчеркнул, что эти люди доказали свой патриотизм поступками, а не словами: «Это люди, которые не на словах, а на деле доказали, что они – настоящие патриоты», – заявил Якушев.

По словам секретаря Генсовета, обмен опытом с участниками СВО и представителями новых регионов обогатит всех конкурсантов. В конкурсе принимают участие также волонтеры, работавшие в зоне СВО и в период пандемии, а также представители различных профессиональных сообществ.

Якушев отметил, что в этом году в предварительном голосовании «Единой России» участников СВО стало больше. Ожидается значительное обновление депутатского корпуса и высокая конкуренция в рамках Единого дня голосования. По словам наставника конкурса, отбор участников позволит расширить кадровый резерв партии.

«В этом году в рамках Единого дня голосования большое количество мандатов будет замещаться и, конечно, «Единая Россия» в этом будет принимать самое активное участие. Нужно сказать, что участников СВО в этом году будет больше, чем в прошлом, ожидается существенное обновление депутатского корпуса партии, будет традиционно достаточно большая конкуренция. И, конечно, определят все люди, избиратели», – сказал он.

Особое внимание Якушев уделил женщине-бойцу Людмиле Болилая, удостоенной звания Героя России. Он выразил надежду, что участие в конкурсе поможет молодым политикам проявить себя.