SRF: Швейцария задумалась о восстановлении бункеров с минометами

Tекст: Валерия Городецкая

В Швейцарии может возобновиться эксплуатация ранее секретных боевых бункеров, информирует SRF со ссылкой на командующего вооруженными силами страны генерал-лейтенанта Томаса Зюссли, передает РИА «Новости». По словам генерала, большая часть этих сооружений сейчас находится в хорошем состоянии и может быть быстро приведена в рабочее состояние при одобрении парламента. Эти бункеры оснащены двойными минометами, способными вести огонь на расстояние до восьми километров.

Последний подобный объект был введен в эксплуатацию в 2003 году, однако спустя несколько лет после принятого правительством решения все они были законсервированы, но возможность восстановления сохранилась. В 2018 году парламент Швейцарии принял решение о демонтаже около сотни таких сооружений, однако стоимость работ оказалась сравнима с затратами на их строительство.

Часть бункеров была впоследствии продана частным лицам, а один объект, построенный в 1988 году, сейчас принадлежит музею в коммуне Трин. Генерал отметил, что подобные объекты имеют военное значение, так как в ряде случаев являются единственными военными позициями на отдельных участках местности.

Среди военных экспертов есть мнение, что стационарные минометные бункеры устарели, поскольку их можно уничтожить точным ударом. Однако Зюссли не согласился с этим, подчеркнув: «Требуется прямой удар по объекту, чтобы уничтожить его».

Ранее глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал власти вложить не менее 10 млрд евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности, в том числе построить бункеры.