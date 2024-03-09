В Германии призвали к строительству бункеров

Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе

Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром

Tекст: Алёна Задорожная

«Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все, что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.

«Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.

«И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.

«Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.

Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.

Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.