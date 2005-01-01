Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии и поздравил юриста Зузану Чапутову с победой.

Шефчович сообщил, что в ближайшее время вернется в Брюссель, где продолжит выполнять обязанности заместителя главы Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Я поздравил по телефону госпожу Зузану Чапутову с избранием президентом Словакии», – сообщил Шефчович в своем предвыборном штабе в Братиславе.

По его словам, избрание Чапутовой якобы подтверждает «проевропейский» выбор Словакии, который республика сделала, вступив в Евросоюз.

После обработки данных с 84,6% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 57,8% голосов избирателей. Марош Шефчович получил поддержку 42,2% избирателей.

Накануне вечером в Словакии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов, согласно предварительным данным, составила 38%.

Напомним, Шефчович представлял Европейский союз на трехсторонних переговорах России – ЕС – Украины по вопросам транзита газа.