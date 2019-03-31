В Словакии завершился второй тур президентских выборов

В субботу вечером в Словакии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, сообщил источник в Государственной избирательной комиссии.

В избиркоме сообщили, что избирательные участки закрылись в 22.00 по среднеевропейскому времени (00.00 мск), передает ТАСС.

В выборах могли принять участие 4 450 000 избирателей республики, население которой составляет почти 5,5 млн человек. Они должны были определить, станет ли главой государства адвокат Зузана Чапутова из города Пезинок (Западная Словакия) или замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

Государственная избирательная комиссии сообщила, что после обработки данных с 5,42% избирательных участков республики, Зузана Чапутова набирает 57,21% голосов, а ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил поддержку 42,78% избирателей.

В предвыборном штабе Зузаны Чапутовой, который действует в здании «Старого рынка» в центре Братиславы, царит приподнятая атмосфера. Здесь не сомневаются в ее победе. Заранее были разосланы приглашения на банкет. В нем примут участие 700 гостей. Ожидается прибытие действующего президента Словакии Андрея Киски, который активно поддерживает Чапутову.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов, согласно предварительным данным, составила 38%.

В Словакии действовали 5940 избирательных участков в 2926 населенных пунктах республики. Голосование, при котором не было отмечено инцидентов, проходило только на словацкой территории. Находившиеся за рубежом граждане, желавшие принять участие в президентских выборах, должны были прибыть для этого на родину.

Первый тур словацких президентских выборов, по итогам которого отсеялись 11 претендентов на высший государственный пост, состоялся 16 марта. По итогам первого тура Чапутова получила 40,57 процента голосов избирателей, Шефчович – 18,66 процента.

Напомним, Шефчович представлял Европейский союз на трехсторонних переговорах России – ЕС – Украины по вопросам транзита газа.