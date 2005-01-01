Советская и российская певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз; видео с торжества опубликовал ведущий телеканала «Россия 1» и главный редактор Starhit Андрей Малахов.

«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.

Анастасия (полное имя – Анастасия Владимировна Минцковская, в девичестве – Протасенко) родилась в Москве 4 августа 1965 года. Автор стихов и музыки к своим песням. Первый раз вышла замуж в 18 лет – за друга детства, инженера Алексея Минцковского. Первый брак певицы оказался недолгим. Предпоследний раз была замужем за своим продюсером Владимиром Зудиным, они развелись в 2013 году.

В конце прошлого года Анастасия и певец Юлиан в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» объявили о предстоящей свадьбе. Артисты много гастролировали с совместными концертами с 2015 года.

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