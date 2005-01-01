Живущие в России украинцы рассказали, почему не поедут на выборы

Живущие и работающие в России украинцы рассказали, почему не собираются ехать в родную страну, чтобы принять участие в выборах президента.

Находящиеся в России украинцы не стремятся обсуждать выборы президента в их родной стране; те же, что согласились на беседу с журналистами, дали понять, что не собираются никуда ехать, чтобы отдать свой голос, так как не видят в этом смысла, передает РИА «Новости».

«Я аполитичен и голосовать не собирался», – заявил уроженец Киева Артур, проживающий в данный момент в Москве.

Житель Днепра Иван Петренко, который работает на одной из строек в российской столице, рассказал, что «абсолютное большинство не поедет голосовать на Украину» – люди «не верят в справедливость выборов».

Кроме того, это накладно: «Какой резон тратить деньги, если выбирать будет тот, кто считает».

Менеджер столичного интернет-магазина Александр Петухов, родившийся в Харькове, счел решение украинских властей не открывать избирательные участки в России опрометчивым.

«Власть сейчас сама приготовила для себя «сюрприз». От того, что люди не будут участвовать в голосовании, она потеряет больше, чем в ситуации, если бы эти люди участвовали в выборах. Потому что это дает возможность конкурентам президента почувствовать себя более спокойно», – считает он.

По его мнению, голоса украинцев, находящихся в России, действующая власть попытается использовать в свою пользу.

Петухов также заявил, что переехавшим из родной страны украинцам попросту не интересны грядущие выборы. Так, и он, и его знаковые уже устали от голосований: «С 2004 года Украина живет все время в выборах. Она все время выбирает. Такое ощущение, что перебрали уже всех. Было уже все. Если Юлия Тимошенко возвращается из небытия и заявляет на голубом глазу, что она знает, как с чем справиться, то это уже ходьба по кругу, замкнутый круг. А когда выборы идут по кругу, это никому не интересно».

«Думаю, что даже на самой Украине количество голосующих будет очень небольшим», – сказал он, добавив, что и сам не поедет на выборы – «нет для этого времени».

«Политическая ситуация на Украине, выборы, цирк, который мы наблюдаем – это все давно не имеет никакого смысла. Все фальсифицируется, все покупается, большая политика разыгрывается», – считает украинка Анна Виноградова, которая уже четыре года живет в России.

Она призналась, что не верит в справедливость выборов на Украине, «потому что голоса всегда вбрасывают и всегда все понятно».

Отвечая на вопрос о том, поедет ли кто-то из ее знакомых 31 марта отдать свой гражданский долг, Виноградова сказала: «Прямо специально, чтобы кто-то ехал на родину или куда-то еще отсюда, чтобы проголосовать, таких знакомых у меня нет – есть знакомые, которые тихонько наблюдают, высказывают свое мнение, но не планируют участвовать в голосовании абсолютно».

Гражданка Украины Анжелика Юргелевич, восемь лет живущая в России, сказала, что если бы была здорова, то, может быть, съездила на родину проголосовать – женщина недавно оказалась в больнице.

Она отметила, что «хочется, чтобы к власти пришел кто-то более-менее достойный, порядочный и хотя бы поднял там уровень жизни», так как в нынешней ситуации «уже боишься кому-то верить».

«Как-то хочется, чтобы Россия дружила с Украиной, потому что людей очень много, родственники здесь – сестра здесь троюродная живет. А приезжаю домой – грусть-тоска, до слез», – добавила женщина.

Из всех кандидатов помимо действующего президента Петра Порошенко она знает только двоих – Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост страны претендуют 39 кандидатов.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.

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