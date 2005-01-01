Живущие в России украинцы рассказали, почему не поедут на выборы

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30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...

Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
Обсуждение: 133 комментария
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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
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            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Живущие в России украинцы рассказали, почему не поедут на выборы

               30 марта 2019, 12:25
            Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Живущие и работающие в России украинцы рассказали, почему не собираются ехать в родную страну, чтобы принять участие в выборах президента.

            Находящиеся в России украинцы не стремятся обсуждать выборы президента в их родной стране; те же, что согласились на беседу с журналистами, дали понять, что не собираются никуда ехать, чтобы отдать свой голос, так как не видят в этом смысла, передает РИА «Новости».

            «Я аполитичен и голосовать не собирался», – заявил уроженец Киева Артур, проживающий в данный момент в Москве.

            Житель Днепра Иван Петренко, который работает на одной из строек в российской столице, рассказал, что «абсолютное большинство не поедет голосовать на Украину» – люди «не верят в справедливость выборов».

            Кроме того, это накладно: «Какой резон тратить деньги, если выбирать будет тот, кто считает».

            Менеджер столичного интернет-магазина Александр Петухов, родившийся в Харькове, счел решение украинских властей не открывать избирательные участки в России опрометчивым.

            «Власть сейчас сама приготовила для себя «сюрприз». От того, что люди не будут участвовать в голосовании, она потеряет больше, чем в ситуации, если бы эти люди участвовали в выборах. Потому что это дает возможность конкурентам президента почувствовать себя более спокойно», – считает он.

            По его мнению, голоса украинцев, находящихся в России, действующая власть попытается использовать в свою пользу.

            Петухов также заявил, что переехавшим из родной страны украинцам попросту не интересны грядущие выборы. Так, и он, и его знаковые уже устали от голосований: «С 2004 года Украина живет все время в выборах. Она все время выбирает. Такое ощущение, что перебрали уже всех. Было уже все. Если Юлия Тимошенко возвращается из небытия и заявляет на голубом глазу, что она знает, как с чем справиться, то это уже ходьба по кругу, замкнутый круг. А когда выборы идут по кругу, это никому не интересно».

            «Думаю, что даже на самой Украине количество голосующих будет очень небольшим», – сказал он, добавив, что и сам не поедет на выборы – «нет для этого времени».

            «Политическая ситуация на Украине, выборы, цирк, который мы наблюдаем – это все давно не имеет никакого смысла. Все фальсифицируется, все покупается, большая политика разыгрывается», – считает украинка Анна Виноградова, которая уже четыре года живет в России.

            Она призналась, что не верит в справедливость выборов на Украине, «потому что голоса всегда вбрасывают и всегда все понятно».

            Отвечая на вопрос о том, поедет ли кто-то из ее знакомых 31 марта отдать свой гражданский долг, Виноградова сказала: «Прямо специально, чтобы кто-то ехал на родину или куда-то еще отсюда, чтобы проголосовать, таких знакомых у меня нет – есть знакомые, которые тихонько наблюдают, высказывают свое мнение, но не планируют участвовать в голосовании абсолютно».

            Гражданка Украины Анжелика Юргелевич, восемь лет живущая в России, сказала, что если бы была здорова, то, может быть, съездила на родину проголосовать – женщина недавно оказалась в больнице.

            Она отметила, что «хочется, чтобы к власти пришел кто-то более-менее достойный, порядочный и хотя бы поднял там уровень жизни», так как в нынешней ситуации «уже боишься кому-то верить».

            «Как-то хочется, чтобы Россия дружила с Украиной, потому что людей очень много, родственники здесь – сестра здесь троюродная живет. А приезжаю домой – грусть-тоска, до слез», – добавила женщина.

            Из всех кандидатов помимо действующего президента Петра Порошенко она знает только двоих – Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

            Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост страны претендуют 39 кандидатов.

            На ваш взгляд

             
            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?



            Обсуждение: 34 комментария

            По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.

             

            Газета ВЗГЛЯД писала, почему выборы президента Украины оказались полны неожиданностей.


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