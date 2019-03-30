Китайские корабли вошли в акваторию оспариваемых у Японии островов

Патрульные корабли морской полиции КНР проникли в прибрежную акваторию необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщило Киодо.

Китайский отряд морской полиции состоял из четырех кораблей. Береговая охрана Японии по громкоговорителям потребовала от китайских сторожевиков «покинуть японские территориальные воды», передает ТАСС.

Напомним, во вторник министр обороны Японии Такэси Ивая объявил, что на двух островах в Восточно-Китайском море развернуты японские военные базы, которые оснащены противокорабельными и противовоздушными системами.

О решении Японии разместить военные базы в Восточно-Китайском море стало известно в октябре 2018 года. После этого Китай отправил корабли на патрулирование спорного с Японией морского района.