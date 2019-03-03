Следователь в Башкирии пожаловалась на служебное насилие

МВД по Башкирии проводит служебную проверку в связи с сообщением об избиении следовательницы ведомства сотрудником полиции, заявили в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел.

«Поступило сообщение, что сотрудница следственного отдела районного отдела МВД написала в полицию заявление о том, что ее вышестоящий коллега нанес ей травмы. Разбираемся», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что речь идет об инциденте в Белорецком районе Башкирии.

МВД проводит служебную проверку, материалы дела направлены в региональное подразделение Следственного комитета России.

Интернет-ресурс PruUfu.ru пишет, что травмы, полученные следователем, скорее характерны для насильственных действий сексуального характера – 23-летняя девушка якобы попала в больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.

Напомним, в конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии – Уфе – 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.