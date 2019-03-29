Суд Петербурга постановил освободить лидера неонацистской группировки «Шульц 88»

Лидер неонацистской радикальной группировки «Шульц 88» Дмитрий Бобров будет освобожден от отбытия наказание за распространение экстремистских публикаций в соцсетях, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Основанием для освобождения Боброва стала частичная декриминализация статьи 282 УК РФ, передает «Интерфакс».

Приговор суда могут обжаловать в течение 10 дней. Бобров будет освобожден после вступления решения в силу.

Группировка «Шульц 88» была создана в 2001 году Дмитрием Бобровым. Участники организации совершали нападения на выходцев из стран СНГ, Африки и Азии, а также на лиц, исповедующих иудаизм и представителей молодёжных субкультур. Бобров был арестован в октябре 2003 года и приговорён к шести годам заключения в колонии общего режима. В 2009 году был освобождён и создал петербургскую общественную организацию «Национальная Социалистическая Инициатива». В 2015 году Санкт-Петербургский городской суд признал эту организацию экстремистской, а ее лидер обвинен по 228 статье УК РФ. Годом позже Бобров был включен в список действующих террористов и экстремистов Росфинмониторинга.