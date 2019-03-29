Советника Гуайдо заключили под стражу в Венесуэле

Суд в Венесуэле заключил под стражу секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, который подозревается в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих, сообщил его брат Рейнальдо Марреро.

Рейнальдо Марреро уточнил, что его брат помещен в изолятор Эль-Эликоиде, расположенный в штаб-квартире Боливарианской службы национальной разведки, передает ТАСС.

Роберто Марреро задержали на прошлой неделе. Во время обыска у него дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. Соединенные Штаты и ЕС осудили арест политика и потребовали его немедленного освобождения.

Ранее объявивший себя президентом Венесуэлы Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в республике.

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