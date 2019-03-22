В Венесуэле арестовали сторонника Гуайдо

Секретаря провозгласившего себя «президентом» Венесуэлы Хуана Гуайдо Роберто Марреро арестовали в четверг по подозрению в участии в террористической ячейке и планировании покушений на политиков и военных, заявил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

Ревероль заявил, что 49-летний Марреро «несет прямую ответственность за организацию преступных групп». «Нам удалось в очередной раз ликвидировать террористическую ячейку, которая планировала атаки с участием наемников из Колумбии и Центральной Америки на политических лидеров, военных и судей, а также саботаж на стратегических объектах», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что в доме Марреро обнаружили боевое оружие и крупную сумму денег в иностранной валюте.

Ранее о задержании Марреро и оппозиционного венесуэльского депутата Серхио Вергары сообщил сам Гуайдо.

Накануне Гуайдо заявил, что его сторонники занимаются подготовкой операции «Свобода» с целью захвата власти в Венесуэле.