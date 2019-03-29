США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

Ракета-носитель Electron («Электрон») американской компании Rocket Lab успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи.

Спутник изготовили по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA), передает ТАСС.

«Спутник (Radiofrequency Risk Reduction Deployment Demonstration, R3D2) успешно доставлен на орбиту», – отметило Управление в своем Twitter.

DARPA ставит перед собой цель проверить работоспособность спутниковой антенны нового типа. На поверхности спутника находится специальная полиимидная мембрана с диаметром 2,25 м. Изначально она была сложена в рулон, а на околоземной орбите антенна развернулась до 4 кв. метров.

Такие спутники используют для демонстрации того, что даже самые маленькие аппараты в космосе могут нести с собой большую развертываемую антенну. Таким образом можно снизить стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Спутник был запущен со стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии. Ракета может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту. R3D2 был изготовлен американской корпорацией Northrop Grumman.

Ранее в структуре Пентагона сформировали Агентство космического развития США. МИД России предостерег США от перезапуска «звездных войн» и раскручивании гонки вооружений в космосе.

Напомним, в октябре прошлого года вице-президент США Майк Пенс допустил возможность размещения американского ядерного оружия в космосе.

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