Духовное управление мусульман Крыма выступило с заявлением после задержания экстремистов

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМК) после задержания подозреваемых в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) призвало граждан не связываться с деструктивными группами и не идти на поводу у недобросовестных идеологов.

«Вот уже более 15 лет мы призываем соотечественников не связываться с деструктивными сектами, предупреждаем, что это чревато большими проблемами. Прислушайтесь! Не идите на поводу у недобросовестных идеологов, которыми движут нечистоплотные цели», – предает обращение ДУМК ТАСС.

Муфтият Крыма также призвал мусульман быть более внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их жизнью, настроением, чтобы предотвратить любые попытки воздействия со стороны деструктивных групп.

«Каждого из нас тревожит судьба наших молодых людей, которые обманным путем попадают под влияние деструктивных групп. Вновь мы видим слезы родителей, жен и матерей, осиротевших детей», – сказано в обращении.

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов также сообщил, что Духовное управление мусульман региона проводит разъяснительную работу в республике и контролирует проведение проповедей в местных мечетях. Он отметил, что такое широкое распространение подобных организаций связано с тем, что до воссоединения Крыма с Россией они не были запрещены законом и «чувствовали себя вольготно».

«После 2014 года активность их снизилась и больше ушла в подполье. Но, к сожалению, все равно мы имеем людей, которые настойчиво пытаются распространить свою идеологию, хотя это чуждо для мусульман Крыма. Все эти течения, в том числе "Хизб ут-Тахрир", внедрены в Крым извне <...> Это толкование, это понимание чуждо мусульманам Крыма, не свойственно им, поэтому мы призываем мусульман Крыма, чтобы они вернулись к исконному пониманию ислама, которое поддерживали их предки, предки крымских татар», – добавил Исмаилов.

Напомним, в феврале были возбуждены уголовные дела на трех жителей Крыма, подозреваемых в связи с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», позже ФСБ начало обыски.