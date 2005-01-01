ФСБ начала обыски в Крыму

Оперативники ФСБ проводят обыски в Крыму у сторонников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Следственные действия проходят по месту жительства подозреваемых в рамках возбужденных уголовных дел, сообщает пресс-служба ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», – говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что трое жителей Крыма подозреваются в организации и участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Красногвардейском районе Крыма.