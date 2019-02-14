На трех крымчан завели дело об участии в террористической организации

Трое жителей Крыма подозреваются в организации и участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

«УФСБ по Республике Крым и г. Севастополь возбуждены уголовные дела в отношении трех жителей Красногвардейского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», – цитирует РИА «Новости» сообщение управления.

В домах проживания и по местам регистрации подозреваемых в Красногвардейском районе Крыма проводятся следственные действия.



В ноябре в Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

До этого Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к различным срокам членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».