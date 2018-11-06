Главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир» задержали в Татарстане

В Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в региональном управлении ФСБ.

Из сообщения на сайте ФСБ следует, что спецоперация была проведена сотрудниками ведомства при участии МВД и Росгвардии в Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана.

По данным силовиков, задержанные по указанию своих зарубежных кураторов осуществляли в России антиконституционную деятельность.

Они действовали в соответствии с доктриной создания теократического унитарного государства – так называемого Всемирного халифата, что предполагает свержение законной власти, в том числе террористическими методами.

Члены организации также привлекали в свои ряды мусульман и занимались пополнением боевых формирований «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», действующих на Ближнем Востоке.

При обыске у подозреваемых нашли пропагандистские материалы и документы, содержащие указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе.

Также были изъяты средства связи и электронные носители информации. Все задержанные арестованы.

Напомним, в октябре сообщалось о задержании в Татарстане лидеров ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

До этого Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к различным срокам членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».