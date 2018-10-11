Главари террористов из «Хизб ут-Тахрир» задержаны в Татарстане

ФСБ задержала в Татарстане региональных лидеров запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии в рамках проведенной в Республике Татарстан специальной операции задержаны главарь российского крыла и лидеры региональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, – сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

Все задержанные были арестованы.

«Помимо вовлечения мусульман в ряды «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока», – добавили в ЦОС.

Ранее Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к различным срокам членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

*Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».