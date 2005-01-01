Пентагон заявил о необходимости обновления ядерных сил для противостояния России

Замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг сказал, что стране необходима модернизация ядерного вооружения ввиду укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

«Россия и Китай усилили роль ядерных вооружений в своей стратегии, а также увеличили свои ядерные силы. В этих условиях необходимы мощные американские ядерные силы, которые гарантируют, что возобновление соперничества в ядерной области не приведет к возникновению конфликта или к эскалации боевых действий», – передает ТАСС заявление Трахтенберга.

Представитель Пентагона отметил, что российская ядерная программа нацелена на противодействие вооруженным возможностям США.

«Программа модернизации затрагивает все элементы российской стратегической триады и включает современные межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты, запускаемые с подводных лодок и стратегические бомбардировщики. Кроме того, Россия активно модернизирует арсенал, насчитывающий около 2 тыс. единиц нестратегических ядерных вооружений, размещенных на кораблях, самолетах и в составе сухопутных сил», – сказал он.

Китай, по словам Трахтенберга, модернизирует ядерные силы с целью укрепления лидерства в азиатском регионе, в том числе, влияния на союзников США. Замминистра отметил, что Пекин развертывает системы морского базирования, разрабатывает современные мобильные пусковые установки и гиперзвуковые ракеты, а также бомбардировщики, несущие ядерные бомбы.

Министерство обороны США определило модернизацию средств доставки ядерных зарядов главным приоритетом на 2020 финансовый год, запросив у Конгресса увеличение военного финансирования на ядерную модернизацию почти по всем позициям.

Ранее Пентагон заявил, что Россия занимается «агрессивной модернизацией вооруженных сил».

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