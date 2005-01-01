Пентагон заявил о необходимости обновления ядерных сил для противостояния России

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...

Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...

Генетическая экспертиза – это не трата, а чистая экономия

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
То, что происходит сегодня с первичным иммунодефицитом и генетическими болезнями вообще, – это настоящий национальный позор и национальное унижение. Это прежде всего боль и страдание детей и взрослых. Ежедневная боль. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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            Пентагон заявил о необходимости обновления ядерных сил для противостояния России

               28 марта 2019, 19:12
            Фото: Lucy Nicholson/Reuters
            Текст: Абдулла Шакиров

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            Замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг сказал, что стране необходима модернизация ядерного вооружения ввиду укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

            «Россия и Китай усилили роль ядерных вооружений в своей стратегии, а также увеличили свои ядерные силы. В этих условиях необходимы мощные американские ядерные силы, которые гарантируют, что возобновление соперничества в ядерной области не приведет к возникновению конфликта или к эскалации боевых действий», – передает ТАСС заявление Трахтенберга.

            Представитель Пентагона отметил, что российская ядерная программа нацелена на противодействие вооруженным возможностям США.

            «Программа модернизации затрагивает все элементы российской стратегической триады и включает современные межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты, запускаемые с подводных лодок и стратегические бомбардировщики. Кроме того, Россия активно модернизирует арсенал, насчитывающий около 2 тыс. единиц нестратегических ядерных вооружений, размещенных на кораблях, самолетах и в составе сухопутных сил», – сказал он.

            Китай, по словам Трахтенберга, модернизирует ядерные силы с целью укрепления лидерства в азиатском регионе, в том числе, влияния на союзников США. Замминистра отметил, что Пекин развертывает системы морского базирования, разрабатывает современные мобильные пусковые установки и гиперзвуковые ракеты, а также бомбардировщики, несущие ядерные бомбы.

            Министерство обороны США определило модернизацию средств доставки ядерных зарядов главным приоритетом на 2020 финансовый год, запросив у Конгресса увеличение военного финансирования на ядерную модернизацию почти по всем позициям.

            Ранее Пентагон заявил, что Россия занимается «агрессивной модернизацией вооруженных сил».

            Президент США Дональд Трамп заявлял, что стране требуется увеличить расходы на вооружение до 750 млрд долларов.

            Американские СМИ говорили о превращении США в банкрота в связи огромными военным затратами.


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