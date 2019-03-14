Пентагон заявил об «агрессивной модернизации» российских вооруженных сил

Россия занимается «агрессивной модернизацией своих вооруженных сил», заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США, где рассматривается бюджет американского министерства обороны на следующий год.

«Несмотря на экономические трудности и объем своей экономики, который меньше (аналогичного показателя) штата Техас, Россия стремится вернуть себе статус великой державы. Хотя она и не достигла этой цели, Россия успешно разыгрывает слабую стратегическую карту, агрессивно модернизируя свои вооруженные силы», – приводит ТАСС текст письменного заявления Шанахана.

Он также заявил, что Россия «проецирует военную мощь» за границей и «запугивает соседей», а ради своей выгоды использует их зависимость от энергоресурсов. Кроме того, Шанахан обвинил Россию в подрыве «суверенных демократических процессов в других странах».

«Наиболее насущной «центральной проблемой» министерства обороны» он назвал «размывание конкурентного преимущества» США относительно Китая и России.

«Россия агрессивно разрабатывает и модернизирует комплекс стратегических и нестратегических ядерных вооружений», – заявил Шанахан.

При этом модернизацию вооруженных сил США он объяснил необходимостью «выиграть конкуренцию с Россией и Китаем».

Шанахан отметил, что одна из гиперзвуковых ракет будет принята Россией на вооружение уже в этом году, кроме того, Москва занимается разработкой большого комплекса современных нестратегических вооружений.

«Этот комплекс включает способную нести ядерный боезаряд крылатую ракету SSC-8, отмечает Шанахан. Как он утверждает, данная система «явно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – заявил и.о. министра.

В том числе он обвинил Россию в разработке противоспутникового оружия.

Между тем, ранее в Пентагоне заявили, что у США самая сильная армия в мире, при этом военное ведомство запросило у Конгресса миллиарды долларов на модернизацию ядерного вооружения и разработку гиперзвукового оружия. Президент США Дональд Трамп заявлял, что стране требуется увеличить расходы на вооружение до 750 млрд долларов.