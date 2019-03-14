Американский генерал назвал армию США сильнейшей в мире

Председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американская армия превосходит любого потенциального противника.

«У нас есть конкурентное преимущество против любого противника», – сказал генерал, передает «Интерфакс».

По словам Данфорда, бюджетная заявка Пентагона на военные расходы составлялась на основе анализа политики вооружения России и Китая, которые, в свою очередь, также внимательно изучили США. При этом генерал отметил, что Россия отдает предпочтение «ассиметричному соперничеству», а Китай тратит большие средства на оборону.

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Американские исследователи предсказали проигрыш в военном столкновении США с Россией и Китаем.