Забайкалью из-за тяжелой бюджетной ситуации выделят 3,2 млрд рублей

Забайкальскому краю, где сложилась тяжелая ситуация с бюджетом, выделят 3,2 млрд рублей; средства будут направлены в том числе на выплату зарплат, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства, по словам главы кабмина, будут выделены из Резервного фонда правительства, передает ТАСС.

«Там, вы знаете, бюджетная ситуация тяжелая, причем хронически тяжелая. Эти средства должны обеспечить сбалансированность бюджета края», – сказал Медведев.

Глава кабмина подчеркнул, что за расходованием этих средств необходимо следить. Деньги, по его словам, должны пойти на выплату зарплат, прежде всего, и достижение целевых показателей.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о деятельности нового главы Забайкалья.