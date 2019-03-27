Трамп заявил о пределе возможностей невоенного давления на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен ужесточить нажим на власти Венесуэлы и лидера страны Николаса Мадуро только при помощи военной силы, экономические и политические методы почти исчерпаны.

«Они уже находятся под большим давлением – у них нет денег, нет нефти, ничего нет. Они и так находятся под большим давлением. У них нет электричества. Невозможно добиться большего давления за исключением [применения] военной [силы]», – заявил Трамп, передает ТАСС.

Напомним, ранее американский президент заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, а у Вашингтона есть все варианты для того, чтобы добиться этой цели.