Разин требует положить Шнура «в психлечебницу»

Продюсер Андрей Разин рассказал, что подал заявление в полицию с обвинениями российского певца Сергея Шнурова, чтобы защитить москвичей от «насилия» со стороны артиста.

«Я деревенский парень из села Привольного, прописанный в Сочи, и то хожу москвичей спасаю. Куда москвичи смотрят? Пятнадцать миллионов человек. Видят, как их унижают и оскорбляют, и все молча», – сказал Разин.

Он подтвердил подачу заявления в полицию против лидера группы «Ленинград», отметив, что признаки насилия нужно искать не у него, а у Шнурова, пишет «360».

«О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом. Насилует он нас и насилует много лет», – заявил продюсер.

По его словам, он решил показать выступление Шнурова своей соседке 85 лет, которая является ветераном войны, и она была в ужасе от слов артиста.

«Его нужно положить в психлечебницу, а не в Госдуму. Это же вообще ужас – до такой степени обнаглел. А потом испугался и побежал жаловаться к прокурорам. Что тебе плохого сделали москвичи, кроме того, что ты на них бабло зарабатываешь? Трус и негодяй», – добавил Разин.

Ранее продюсер обратился в Следственный комитет с требованием привлечь лидера «Ленинграда» к уголовной ответственности в связи с грубым нарушением общественного порядка по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости».

Разин был возмущен словами Шнурова в отношении российской столицы в рамках ток-шоу «Зенит» на канале Z+, где музыкант вместе с Артемием Лебедевым участвовал в батле. Во время него оппоненты спорили, какой город хуже: Москва или Санкт-Петербург.

После батла Разин написал в своем Instagram, что подарит 5 млн рублей коренному москвичу, который «разобьет этому подонку (Шнурову) рожу». Адвокат музыканта Константин Добрынин потребовал московскую прокуратуру проверить это заявление.