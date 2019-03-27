Разин требует положить Шнура «в психлечебницу»

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...

Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
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Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Разин требует положить Шнура «в психлечебницу»

               27 марта 2019, 16:22
            Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
            Текст: Анастасия Норина

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            Продюсер Андрей Разин рассказал, что подал заявление в полицию с обвинениями российского певца Сергея Шнурова, чтобы защитить москвичей от «насилия» со стороны артиста.

            «Я деревенский парень из села Привольного, прописанный в Сочи, и то хожу москвичей спасаю. Куда москвичи смотрят? Пятнадцать миллионов человек. Видят, как их унижают и оскорбляют, и все молча», – сказал Разин.

            Он подтвердил подачу заявления в полицию против лидера группы «Ленинград», отметив, что признаки насилия нужно искать не у него, а у Шнурова, пишет «360».

            «О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом. Насилует он нас и насилует много лет», – заявил продюсер.

            По его словам, он решил показать выступление Шнурова своей соседке 85 лет, которая является ветераном войны, и она была в ужасе от слов артиста.

            «Его нужно положить в психлечебницу, а не в Госдуму. Это же вообще ужас – до такой степени обнаглел. А потом испугался и побежал жаловаться к прокурорам. Что тебе плохого сделали москвичи, кроме того, что ты на них бабло зарабатываешь? Трус и негодяй», – добавил Разин.

            Ранее продюсер обратился в Следственный комитет с требованием привлечь лидера «Ленинграда» к уголовной ответственности в связи с грубым нарушением общественного порядка по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости».

            Разин был возмущен словами Шнурова в отношении российской столицы в рамках ток-шоу «Зенит» на канале Z+, где музыкант вместе с Артемием Лебедевым участвовал в батле. Во время него оппоненты спорили, какой город хуже: Москва или Санкт-Петербург.

            После батла Разин написал в своем Instagram, что подарит 5 млн рублей коренному москвичу, который «разобьет этому подонку (Шнурову) рожу». Адвокат музыканта Константин Добрынин потребовал московскую прокуратуру проверить это заявление.

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            Ввиду того, что правительство Москвы, всё-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса. В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей.

            Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

             


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